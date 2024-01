Was passiert mit Ausgold?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Bei Ausgold wurde eine hohe Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gibt es auch Anzeichen für eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt schlechten langfristigen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Ausgold um -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was kurzfristig als schlecht eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -35 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ausgold-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Allerdings wird sie auf Basis des etwas längerfristigen RSI neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Zwar gab es überwiegend positive Meinungen über Ausgold, aber in den letzten Tagen wurden vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Ausgold, sowohl aus technischer Sicht als auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

