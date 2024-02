Was passiert mit Aurum Resources?

Die technische Analyse der Aurum-Aktie zeigt interessante Entwicklungen in Bezug auf den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Mit einem Durchschnitt von 0,16 AUD erhielt die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,235 AUD lag, was einem Unterschied von +46,88 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,26 AUD führte jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt lag.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Aurum ergab gemischte Ergebnisse. Der RSI7 liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der RSI25 liegt jedoch bei 72,41 und weist auf eine überkaufte Position hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führten zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Aurum-Aktie eine "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht, eine "Schlecht"-Einstufung beim RSI und eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anlegerstimmung und das Sentiment.