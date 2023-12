Was passiert mit Aurum Pacific?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Wuxi Life untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie als "neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen rund um Wuxi Life wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb die Bewertung hier ebenfalls "neutral" ist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Wuxi Life-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,07 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,029 HKD, was einem Unterschied von -58,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine Bewertung von "schlecht" vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 2. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Wuxi Life nur 2,95 Euro zahlt, was 93 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42, weshalb die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV eine "gute" Bewertung erhält.

