Was passiert mit Astec Industries?

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit Astec Industries. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Astec Industries in den letzten 7 Tagen nicht überkauft oder überverkauft waren, da der RSI bei 58,17 liegt. Deshalb wird die Situation als "Neutral" bewertet. Wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, zeigt der RSI einen Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Astec Industries daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Dividendenrendite von Astec Industries liegt derzeit bei 1,52 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,58 % in der Maschinenbranche. Diese Differenz von 16,06 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen weder viel noch wenig Aufmerksamkeit, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Astec Industries hinsichtlich des Anleger-Sentiments, des RSI, der Dividendenrendite und des Sentiments und Buzz die Gesamtbewertung "Neutral".