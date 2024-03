Was passiert mit Asml?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die Aktie von Asml hat in letzter Zeit eine starke Performance gezeigt, was sich auch in den technischen Analysen widerspiegelt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 670,14 EUR, während der aktuelle Kurs bei 874,5 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +30,5 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 825,36 EUR über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +5,95 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Asml eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Anleger-Sentiment für Asml zeigt hauptsächlich negative Meinungen in den sozialen Medien, obwohl sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen mit positiven Themen rund um Asml beschäftigt hat. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung, wobei weitergehende Studien und Untersuchungen darauf hinweisen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht" Signal, während die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat Asml ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55,52, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Insgesamt deutet die technische Analyse auf eine starke Performance der Asml-Aktie hin, während die Dividendenrendite und das Anleger-Sentiment zu einer neutralen Einschätzung führen. Fundamentale Kriterien zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung, was auf eine solide Positionierung des Unternehmens hinweist.