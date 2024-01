Was passiert mit Arundel?

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien von Arundel wurden kürzlich untersucht, wobei die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet als Maßstab dient. Die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Arundel war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem neutralen Rating führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. Für Arundel wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Arundel-Aktie lag bei 56, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis wurde mit 53,6 als neutral eingestuft. Somit ergab sich insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für Arundel.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Arundel-Aktie am letzten Handelstag bei 0,15 CHF lag, was einem Unterschied von -28,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,21 CHF) entspricht. Dies führte zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergab eine Abweichung von -16,67 Prozent und führte zu einer weiteren schlechten Bewertung.

Insgesamt wurden die Aktien von Arundel aufgrund der langfristigen Stimmung, des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse neutral bewertet.