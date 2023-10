Was passiert mit Ares Commercial Real Estate?

Der Relative Strength Index (RSI) der Ares Commercial Real Estate Corp liegt bei 83,02, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Die Bewertung lautet "Schlecht". Der RSI25, der den letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 68, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde die Ares Commercial Real Estate Corp von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Ares Commercial Real Estate Corp abgegeben. Daher wird die Aktie langfristig als neutral eingestuft. Das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 10 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 12,49 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie laut Analysten als "Gut" bewertet.

Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,89 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -11,28 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 9,77 USD über dem aktuellen Schlusskurs von 8,89 USD (-9,01 Prozent). Daher erhält die Ares Commercial Real Estate Corp auch in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.