Was passiert mit Arcelormittal South Africaadr?

Die Aktie von Arcelormittal South Africa hat in den letzten Monaten gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz gezeigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein weniger positives Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,12 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,054 EUR liegt, was einer Abweichung von -55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,06 EUR eine Abweichung von -10 Prozent, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Arcelormittal South Africa aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über Arcelormittal South Africa verbreitet wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um die Aktie. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Arcelormittal South Africa in den verschiedenen Bereichen überwiegend negative Bewertungen erhält, was auf eine insgesamt negative Einschätzung der Aktie hindeutet.