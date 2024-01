Was passiert mit Anhui Water Development?

Die Analyse von Anhui Construction Engineering, einer Aktie aus dem Bauwesen-Sektor, zeigt gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat die Aktie eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch nahezu unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche hat Anhui Construction Engineering im letzten Jahr eine Rendite von 1,36 Prozent erzielt, was 0,17 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Bauwesen-Branche beträgt 1,35 Prozent, und Anhui Construction Engineering liegt derzeit 0,01 Prozent darüber. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,34 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,65 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -12,92 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 beträgt derzeit 4,71 CNH, was einer Distanz von -1,27 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war größtenteils positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass Anhui Construction Engineering hinsichtlich der Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden muss.