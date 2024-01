Was passiert mit Allied Sustainability and Environmental Consultants?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die technische Analyse der Allied Sustainability And Environmental Consultants ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,09 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,07 HKD liegt, was einem Abstand von -22,22 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,07 HKD, was einem neutralen Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den sozialen Medien zeigen sich die Marktteilnehmer neutral gegenüber Allied Sustainability And Environmental Consultants. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der langfristige Maßstab für die Stimmung rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Allied Sustainability And Environmental Consultants erzeugt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 38,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass Allied Sustainability And Environmental Consultants aktuell ein "Neutral"-Rating erhält.