Was passiert mit Align?

Align wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 52,7, was einen Abstand von 47 Prozent zum Branchen-KGV von 99,5 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf Studien des vergangenen Monats. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 371,67 USD, was eine mögliche Steigerung um 18,72 Prozent vom letzten Schlusskurs (313,06 USD) aus bedeutet. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Align um 3,74 Prozent höher. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,85 Prozent erzielt, wobei Align mit 1,11 Prozent darunter liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Align-Aktie beträgt 45, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Align.