Was passiert mit Agfa-Gevaert?

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

In den letzten vier Wochen wurde bei Agfa-gevaert eine Verbesserung der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt jedoch eine neutrale bis negative Empfehlung für die Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 32,76 und wird daher als neutral eingestuft, während der RSI25 für 25 Tage bei 72,27 liegt und somit als schlecht bewertet wird.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ sind, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung hinsichtlich der Stimmungslage.

Die technische Analyse der Aktie zeigt Abweichungen von -36,91 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und von -7,27 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Agfa-gevaert daher eine neutrale bis schlechte Bewertung, basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse. Dies ist eine wichtige Information für Anleger, um die Entwicklung der Aktie einschätzen zu können.