Was passiert mit Adyen Parts Sociales?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Adyen als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Adyen-Aktie liegt bei 60,39, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 32,97 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich dadurch das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ist die Adyen derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 1199,59 EUR, während der Kurs der Aktie (1166,6 EUR) um -2,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 977,61 EUR, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +19,33 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt ergibt sich dadurch das Rating "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Adyen. Aufgrund dieser Faktoren bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 7 "Gut"-Signale und 1 "Schlecht"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die Aktie von Adyen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" für die Aktie von Adyen.