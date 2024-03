Was passiert mit Advanced Media?

Die technische Analyse der Advanced Media-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1709,77 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1680 JPY weicht somit um -1,74 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 1850,54 JPY, was einer Abweichung von -9,22 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält die Advanced Media-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder in den sozialen Medien noch in der Diskussion der Anleger gab es signifikante Unterschiede oder Auffälligkeiten. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in der Diskussion über das Unternehmen Advanced Media. Daher wird auch hier die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Advanced Media-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 65 liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,09 und ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für die Advanced Media-Aktie.