Was passiert mit AIT?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ait-Aktie beträgt aktuell 52, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt mit einem Wert von 46,18 ebenfalls, dass die Ait-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. In Bezug auf die Ait-Aktie zeigte die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ait weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Ait-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Ait-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung neutral ist. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ait-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,82 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +0,63 Prozent eine Neutralbewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.