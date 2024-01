Was passiert mit AFC Gamma?

Die Aktie der AFC Gamma Inc wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie beträgt 19 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 57,02 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der AFC Gamma Inc liegt bei 45,21, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 46,99, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die AFC Gamma Inc-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" bewertet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 12,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,1 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -0,17 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung. In ähnlicher Weise liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 11,69 USD, was einer Abweichung von +3,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über AFC Gamma Inc diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund des positiven Stimmungsbildes der Anleger.