Was passiert mit AEW UK Reit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der AEW UK REIT PLC liegt bei 39,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,49 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der AEW UK REIT PLC verläuft derzeit bei 96,2 GBP. Da der Aktienkurs bei 89,5 GBP liegt, was einem Abstand von -6,96 Prozent entspricht, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 90,82 GBP ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich AEW UK REIT PLC ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für AEW UK REIT PLC, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für die AEW UK REIT PLC-Aktie basierend auf technischer Analyse, Anlegerstimmung und Kommunikation im Internet.