Was nun, mic?

Die Pyramid-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf verschiedenen Indikatoren basiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -19,3 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu ergibt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine Bewertung als "Schlecht", während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Medien zeigen, dass die Aktie von Pyramid eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einstufung für Pyramid.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigte in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Zusammengefasst wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Messung der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Einstufung für die Pyramid-Aktie.