Was nun, elumeo?

Die Elumeo-Aktie hat in Bezug auf die technische Analyse eine negative Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 2,55 EUR, während der aktuelle Kurs bei 2,32 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,02 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2,51 EUR liegt mit einem Abstand von -7,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Gegensatz dazu liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elumeo bei 4,13 und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 29,08 in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Elumeo ist neutral, basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Plattformen. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Elumeo mit einer Dividendenrendite von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,56 %. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elumeo technisch gesehen eine negative Bewertung erhält, aber aufgrund fundamentaler Kriterien und der aktuellen Stimmung der Anleger eine positive Einschätzung erfährt.