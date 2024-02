Was nun, easyJet?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Es gab jedoch verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Easyjet. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab ein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer entsprechenden Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal eine positive Einschätzung, 1 Mal eine neutrale und 1 Mal eine negative Bewertung für Easyjet abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im vergangenen Monat wurde der Titel von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet. Sie erwarten eine Kursentwicklung von 4,58 Prozent und ein mittleres Kursziel von 575 GBP, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 11,48, was 7 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Easyjet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der negativen Stimmung in den sozialen Medien.