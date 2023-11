Was nun, Zhengzhou Coal Industry, Electric Power?

Weitere Suchergebnisse zu "Esprit Holdings":

In den sozialen Medien sind keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Zhengzhou Coal Industry & Electric Power in den letzten vier Wochen festgestellt worden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung rund um den Titel hin, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Zhengzhou Coal Industry & Electric Power. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen und der letzten 50 Handelstagen führt zu einer neutralen Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt auf "Neutral" eingestuft.