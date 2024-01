Was nun, Zegona Communications?

Die Dividendenrendite für Zegona Communications beträgt momentan 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 3,6 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten. In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, da der aktuelle Kurs der Aktie um 211,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 48,71 Prozent eine positive Abweichung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Zegona Communications im vergangenen Jahr eine Rendite von 113,84 Prozent, was 105,99 Prozent über dem Durchschnitt der Telekommunikationsdienstleistungsbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -1,12 Prozent, wodurch das Unternehmen aktuell 114,96 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zegona Communications bei 28,78, was über dem Branchendurchschnitt von 13,37 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.