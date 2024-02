Was nun, Yunnan Chihong Zinc, Germanium?

Die Analyse der Internetkommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Yunnan Chihong Zinc&germanium in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Yunnan Chihong Zinc&germanium.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie eine Rendite von -9,84 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Yunnan Chihong Zinc&germanium mit einer Rendite von 12,89 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen über Yunnan Chihong Zinc&germanium veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen war das Interesse weder positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weiterhin wurden jedoch überwiegend "Gut"-Signale abgegeben, was insgesamt zu einem "Gut" Signal führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus langfristiger als auch aus kurzfristiger Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -4,79 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nur eine Abweichung von +1,64 Prozent aufweist.

Insgesamt erhält Yunnan Chihong Zinc&germanium daher eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.