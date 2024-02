Was nun, Yelp?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yelp-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (48) als auch der 25-Tage-RSI (49,96) weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Analysteneinschätzung für Yelp ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 1 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertung innerhalb der letzten zwölf Monate. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -7,64 Prozent fallen könnte. Daher erhält die Yelp-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yelp-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der GD200-Kurs bei 41,29 USD liegt und der Aktienkurs (44,39 USD) um +7,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50-Kurs der letzten 50 Tage beträgt 45,1 USD, was einer Abweichung von -1,57 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" für die Yelp-Aktie auf technischer Basis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit fünf Tagen, an denen positive Themen dominierten, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen war jedoch verstärkt negative Stimmung bezüglich des Unternehmens Yelp zu verzeichnen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.