Was nun, Xiamen Academy Of Building Research?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich von Lets war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Lets daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Baumaterialien"-Branche hat Lets in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,83 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,56 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Lets 12,56 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Lets in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Lets aktuell bei 5,66 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 4,83 CNH liegt. Dies entspricht einem Abstand von -14,66 Prozent und führt daher zu einer Einschätzung von "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt Lets mit einem Wert von 4,97 CNH und einer Differenz von -2,82 Prozent im "Neutral"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Lets erhält für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung, eine "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich und eine "Neutral"-Einschätzung in der technischen Analyse und im Relative Strength Index.