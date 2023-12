Was nun, Woodlands Services?

Die Anleger von Woodlands Services haben in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Woodlands Services-Aktie der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 21,78 USD. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 20,5 USD (Unterschied -5,88 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "schlecht" führt. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 19,94 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,81 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Somit erhält die Woodlands Services-Aktie insgesamt ein "neutral" Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Dividendenrendite für Woodlands Services beträgt 5,89 Prozent, was 1,44 Prozent über dem Mittelwert (4,45) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "gute" Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Woodlands Services liegt bei 25 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "guten" Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an und erhält daher eine "neutrale" Bewertung. Insgesamt erhält das Woodlands Services-Wertpapier damit ein "gutes" Rating in diesem Abschnitt.