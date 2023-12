Was nun, Westwing?

Während der letzten Wochen gab es keine bedeutende Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Westwing in den sozialen Medien. Es gab weder einen klaren Anstieg an übermäßig positiven noch übermäßig negativen Diskussionen. Aus diesem Grund hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen in Bezug auf die Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Insgesamt wurde über Westwing in etwa normaler Weise diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Westwing derzeit bei 8,84 EUR, was +9,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg betrachtet, lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +6,38 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Westwing mit 2,7 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von 8,07 Prozent in den letzten 12 Monaten. Westwing liegt auch hier mit 5,37 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigte sich in den sozialen Medien in den letzten Tagen eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Westwing. Es gab insgesamt zehn positive Tage und nur einen negativen Tag. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Westwing von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.