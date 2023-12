Was nun, West Wits Mining?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der West Wits Mining liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auch als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die West Wits Mining-Aktie beträgt sowohl für die letzten 50 Tage als auch für die letzten 200 Handelstage 0,01 AUD. Dies liegt jeweils 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und neutrale Themen rund um die West Wits Mining in den letzten Wochen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war eine Zunahme negativer Kommentare über West Wits Mining zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.