Was nun, Wenergy?

Das chinesische Unternehmen An Hui Wenergy zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen positiv entwickelt, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt.

In sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über An Hui Wenergy diskutiert. Die Anleger zeigten an 12 Tagen eine überwiegend positive Stimmung, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für positive Themen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0,67 Prozent, was 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.