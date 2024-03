Was nun, Welltower?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Welltower Inc. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 64,75 Punkte, was bedeutet, dass Welltower Inc. derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,6 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Welltower Inc-Aktie ist insgesamt positiv, mit 3 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es gab in den letzten Monaten keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 92,67 USD, was eine zukünftige Performance von 1,44 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die Welltower Inc derzeit als "Gut" bewertet, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 85,4 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 91,35 USD liegt, was einer Abweichung von +6,97 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 90,23 USD, was einer Abweichung von +1,24 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auf eine Verschlechterung des Bildes von Welltower Inc schließen. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet. Es wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Welltower Inc daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.