Was nun, Wells Fargo?

Die Dividende von Wells Fargo & liegt bei 3,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,88 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt 135,29 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat die Aktie von Wells Fargo & in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analysten haben die Aktie von Wells Fargo & in den letzten zwölf Monaten mit 7 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das mittlere Kursziel liegt bei 48,75 USD und die erwartete Kursentwicklung beträgt -0,87 %, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wells Fargo & bei 11,62 liegt, was 29 % niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

