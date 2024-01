Was nun, Wacker Chemie?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, und es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Wacker Chemie unterhalten. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, konkret handelte es sich um 3 "gut" Signale im Vergleich zu 2 "schlecht" Signalen auf Basis der Kommunikation.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Wacker Chemie beträgt 11, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 102 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit unterbewertet, und die Redaktion bewertet dies als "gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Wacker Chemie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 87,72, was zu einer "schlecht" Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 58,74 liegt und eine "neutral" Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten 12 Monaten erzielte Wacker Chemie eine Performance von 4,75 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -4,59 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Wacker Chemie im Branchenvergleich um +9,34 Prozent outperformed hat. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Wacker Chemie um 9,34 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "gut" Rating in dieser Kategorie.

