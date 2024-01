Was nun, Verizon Communications?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Verizon Communications-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Besonders in den letzten ein, zwei Tagen dominierten die negativen Themen die Diskussionen in den sozialen Medien. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt eine ähnliche Bewertung, wodurch sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Verizon Communications-Aktie ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage um +7,59 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich damit für die Verizon Communications-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik, während die Anlegerstimmung und der RSI eine "Neutral"-Bewertung ergeben.