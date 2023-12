Was nun, Veritas Farms?

Die Veritas Farms-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,04 USD verzeichnet. Der aktuelle letzte Schlusskurs liegt bei 0,031 USD, was einer Abweichung von -22,5 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,04 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz Faktors zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität rund um die Veritas Farms-Aktie durchschnittlich aktiv ist. Daher wird sie für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Veritas Farms somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments und der Diskussionen in den sozialen Medien rund um Veritas Farms zeigt sich eine neutrale Stimmung in den letzten zwei Wochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.