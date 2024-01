Was nun, Vantex?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Vantex wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vantex-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis liegt bei 60, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vantex-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -41,67 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -12,5 Prozent und führt somit zu einer schlechten Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vantex bei 2, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 320,34. Dies führt zu der Bewertung, dass Vantex unterbewertet ist und somit eine gute Bewertung erhält.