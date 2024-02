Was nun, V Zug Holding?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der V-zug als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die V-zug-Aktie beträgt 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 60,98 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Laut Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit der V-zug befasst haben, kommt unsere Redaktion zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -10,91 Prozent des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der V-zug-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -6,36 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei V-zug eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" lautet.