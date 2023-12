Was nun, Utah Medical Products?

Die technische Analyse der Utah Medical Products-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 90,21 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 82,89 USD liegt. Das bedeutet eine Abweichung von -8,11 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der aktuelle Kurs (82,25 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,78 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Utah Medical Products in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv war. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während an insgesamt zwei Tagen die Anleger neutral eingestellt waren. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich erzielte Utah Medical Products in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,56 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite 26,98 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.