Was nun, United Internet?

Die Analyse der jüngsten Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für United Internet in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie von uns mit einer neutralen Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei United Internet in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir für unsere Bewertung ausgewertet haben. Dabei stehen insbesondere positive Themen im Fokus, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Aus den Analysen ergeben sich 1 schlechtes und 4 gutes Handelssignale, was zu einer guten Empfehlung führt.

Die Berechnung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die United Internet-Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende von 2,46 % liegt United Internet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (5,62 %) niedriger. Daher wird die Ausschüttung als schlecht bewertet, was sich aus der Differenz von 3,16 Prozentpunkten ergibt.