Was nun, Unipol GruppoADR?

Die technische Analyse der Unipol Gruppo Spa-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 5,04 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,16 EUR, was einem Unterschied von +2,38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (5,21 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,96 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Unipol Gruppo Spa-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse der Diskussion in Social Media zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Unipol Gruppo Spa daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Unipol Gruppo Spa-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 58,97 und der RSI25 bei 66,32, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.