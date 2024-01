Was nun, Tsakos Energy Navigation?

Derzeit wird die Tsakos Energy Navigation-Aktie in verschiedenen Analysebereichen bewertet. Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das derzeit bei 2 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 2,42 Euro für jeden Euro Gewinn von Tsakos Energy Navigation zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies jedoch 92 Prozent weniger. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie für die letzten 7 und 25 Tage analysiert. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 32,4, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Tsakos Energy Navigation ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Tsakos Energy Navigation-Aktie bei 19,65 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,68 USD, was einem positiven Unterschied von 20,51 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 21,56 USD über dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Tsakos Energy Navigation mit einer Dividendenrendite von 2,85 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (28,16 %) niedriger. Die Differenz von 25,32 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse in den verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen für Tsakos Energy Navigation, mit einem "Gut"-Rating aufgrund des KGV und der technischen Analyse, sowie einem "Neutral"-Rating aufgrund des RSI und einem "Schlecht"-Rating bezüglich der Dividende.