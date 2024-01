Was nun, Trinseo?

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse von Trinseo auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien rund um Trinseo aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Trinseo-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -44,11 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von nur -3,21 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Trinseo in den letzten Wochen kaum verändert hat, wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Trinseo insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Trinseo liegt momentan bei 97,27 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Trinseo somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.