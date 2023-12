Was nun, Trend MicroADR?

Der Relative Stärke-Index zeigt, dass die Aktie von Trend Micro -Japan als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und gibt diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100. Für die Trend Micro -Japan-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,97 und ein Wert für den RSI25 von 47,23, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen der Dividende und dem Aktienkurs von Trend Micro -Japan, was zu einer negativen Differenz von -2,04 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Trend Micro -Japan eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 29 für Trend Micro -Japan, was bedeutet, dass die Börse 29,14 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 60 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Trend Micro -Japan daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.