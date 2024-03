Was nun, Travel?

Die German Values Property hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,47 % im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In der technischen Analyse erhält die German Values Property-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -17,02 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Allerdings erhält sie auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da die Abweichung nur bei -2,5 Prozent liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer neutral gegenüber German Values Property eingestellt sind, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität mittel und die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Insgesamt ergibt sich für German Values Property daher in verschiedenen Bewertungskategorien eine "Neutral"-Einstufung.