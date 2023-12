Was nun, TransMedics?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Im Fall von Transmedics gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie neutral bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Transmedics daher ein gutes Rating auf dieser Stufe.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Transmedics-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 69,83 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 77,5 USD, was einer positiven Abweichung von 10,98 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt guten Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index, der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst, stuft die Transmedics-Aktie als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 36,22, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 25,57 liegt und somit eine gute Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein gutes Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt ein gutes Bild, da 6 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und keine schlechten Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Transmedics liegt bei 78,6 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 1,42 Prozent entspricht. Daher wird das Rating insgesamt als neutral eingestuft, basierend auf der Analystenbewertung.

