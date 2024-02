Was nun, Toyo Shutter?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Toyo Shutter-Aktie gab. Daher wird das Rating für diesen Punkt als "Neutral" eingestuft. Auch die Diskussionsintensität der Anleger hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Toyo Shutter daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ebenfalls eine neutrale Stimmung und Einschätzung der Anleger bezüglich des Unternehmens. Daher wird auch hier das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von 712 JPY vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 636,33 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +4,01 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Toyo Shutter-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Toyo Shutter-Aktie von verschiedenen Aspekten her als "Neutral" oder "Gut" bewertet wird, während die Bewertung im Bereich des Relative Strength Index als "Schlecht" ausfällt.