Was nun, Toshiba MachineADR?

Shibaura Machine hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,04 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,91 Prozent. Die geringe Differenz von 0,13 Prozent führt jedoch zu einer neutralen Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Shibaura Machine spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft. Die Aktie wird auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Shibaura Machine in den letzten Wochen kaum verändert. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shibaura Machine derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 3884,6 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3605 JPY um -7,2 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3798,3 JPY zeigt eine Abweichung von -5,09 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "schlecht".