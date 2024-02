Was nun, Tortilla Mexican Grill?

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Tortilla Mexican Grill-Aktie in den letzten 7 Tagen hat einen Wert von 57. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (58,77). Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tortilla Mexican Grill.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Tortilla Mexican Grill gab es in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Tortilla Mexican Grill auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktien, das neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet einbezieht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität über Tortilla Mexican Grill zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält Tortilla Mexican Grill bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Schließlich liegen für Tortilla Mexican Grill aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat gab es 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Aus Analystensicht erhält die Tortilla Mexican Grill-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.