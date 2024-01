Was nun, Tongyu Heavy Industry?

Die Tongyu Heavy Industry Aktie wird derzeit näher analysiert. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Dividendenrendite, Relative Strength Index (RSI), Sentiment und Buzz sowie der Branchenvergleich des Aktienkurses betrachtet.

Beginnen wir mit der Dividendenrendite. Diese ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Aktuell weist Tongyu Heavy Industry eine Dividendenrendite von 1,26 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tongyu Heavy Industry-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Tongyu Heavy Industry in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Abschließend wird die Aktienkurs-Performance im Branchenvergleich betrachtet. Im vergangenen Jahr erzielte die Tongyu Heavy Industry Aktie eine Rendite von -1,69 %, was 3,2 % unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich der "Maschinen" liegt die Aktie sogar 3,48 % unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Tongyu Heavy Industry Aktie, basierend auf den verschiedenen analysierten Aspekten.