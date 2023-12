Was nun, Timah Resources?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Für die Timah-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 100, was bedeutet, dass Timah hier als überkauft eingestuft wird, im Gegensatz zum RSI7. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Timah-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Timah-Aktie gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Timah-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Wert bei 0,04 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,026 AUD liegt, was einem Unterschied von -35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating für die Timah-Aktie, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass die Diskussionen weder besonders positiv noch negativ waren und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Timah beschäftigt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.