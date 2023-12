Was nun, Tietto Minerals?

Die Tietto Minerals-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 0,615 AUD um +9,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls im Bereich von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +18,27 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionsintensität rund um die Tietto Minerals-Aktie war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken spiegelte in den letzten Tagen überwiegend negative Themen wider. Obwohl es vereinzelt positive Diskussionen gab, überwog insgesamt die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tietto Minerals-Aktie liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (44,74) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tietto Minerals.